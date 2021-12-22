MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın 2 şüpheliye ait eve düzenlendiği operasyonda yüksek kalitede kenevir üretmek için odaların laboratuvar ortamına dönüştürüldüğü tespit edildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele çalışmaları sırasında önceden çeşitli suçlardan 16 kaydı olan V.Ü. (29) ile 6 kaydı olan S.Z.U.'nun (49) uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelilerin kaldıkları eve yapılan operasyonda, 2 odanın kenevir ekimi için uyuşturucu madde üretim laboratuarına dönüştürüldüğü belirlendi. Evde yapılan aramalarda satışa hazır 10 paket 40 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 1050 gram kubar esrar, 35 kök kenevir bitkisi, tabanca ve tabancaya ait 40 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler S.Z.U. ve V.Ü jandarma tarafından gözaltına alındı.