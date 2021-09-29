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MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 980 gram kubar esrar ve 45 gram metamfetamin ele geçirildi.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 980 gram kubar esrar ve 45 gram metamfetamin ele geçirildi. Manavgat ilçesinde bir şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Jandarma KOM Timi tarafından yapılan çalışma sonucunda Sanayi Mahallesi'nde yaşayan H.D.'nin, otomobiliyle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli H.D. gözaltına alındı. Şüphelinin otomobilinde ve evinde yapılan aramada 980 gram kubar esrar, 7 paket 45 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli H.D. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan H.D., sağlık kontolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından ifadesi alınan H.D. 'uyuşturucu imalat ve ticareti' suçundan tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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