MANAVGAT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Kaldıkları eve yapılan baskında panikleyen şüpheliler şaşkınlıklarını atamadan yakalandı.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada Side Mahallesi'nde yaşayan B.A. (46) ve M.E.E.'nin (27) uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Şüphelilerin kaldığı eve bu gece saatlerinde baskın yapıldı. Jandarma görevlilerinin geldiğini gören ve panikleyen şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada, kanepenin içine yapılan zulada alışveriş poşetine gizlenmiş vaziyette 58 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu maddesi, 120 ecstasy hap, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 14 fişek ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler B.A. ve M.E.E. karakola götürüldü.