Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu
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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

01.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:14
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarılar Mahallesi'nde yaşayan S.G'nin evinde uyuşturucu imal ettiği bilgisine üzerine harekete geçti.

Ekiplerin evde yaptıkları aramada, evin bir odasında kurulan düzenekle yetiştirilen 40-50 santimetre uzunluğunda kenevir bitkisi, bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve bir adet tabanca ele geçirildi.

Şüpheli S.G, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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