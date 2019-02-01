Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ilıca Mahallesi'nde içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil durduruldu.

Yapılan aramada bin 258 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçtaki H.D. ve Ö.E, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 10 gram eroin, 15 gram kenevir tohumu ve 4 tabanca fişeği bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA