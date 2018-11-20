Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, "uyuşturucu ticareti" yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Kontrol amaçlı durdurulan araçta bir miktar uyuşturucu ve hassa terazi ele geçirildi.

Araçtaki U.A. ve Ö.A'nın üst aramasında 7 bin 360 lira ile 145 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.