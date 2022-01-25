Manavgat'ta uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayyazı Mahallesi'nde devriye görevi sırasında durumundan şüphe duydukları bir araçta arama yaptı.

Bir miktar esrar, kokain ve eroin bulunan araçtaki Ç.Ç, A.Ö. ve S.S.H. gözaltına alındı.