Manavgat'ta uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Manavgat'ta uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı

Manavgat'ta uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı
AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayyazı Mahallesi'nde devriye görevi sırasında durumundan şüphe duydukları bir araçta arama yaptı.

Bir miktar esrar, kokain ve eroin bulunan araçtaki Ç.Ç, A.Ö. ve S.S.H. gözaltına alındı.

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Jandarma, Hisarcık, Manavgat, Güncel, Haber

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