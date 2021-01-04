Manavgat'ta turistlere yemek servisi açan lokantaya ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Manavgat'ta turistlere yemek servisi açan lokantaya ceza

04.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:30
Manavgat'ta turistlere yemek servisi açan lokantaya ceza

Manavgat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla sadece paket servis satışına izin verilmesine rağmen turistlere yemek servis açtığı belirlenen lokantaya 5 gün faaliyetten men cezası verildi.

Manavgat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla sadece paket servis satışına izin verilmesine rağmen turistlere yemek servis açtığı belirlenen lokantaya 5 gün faaliyetten men cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovit-19 tedbirleri kapsamında iş yerlerine yönelik denetimlerinde, Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi Kapalı Çarşı girişindeki bir lokantada turistlerin masalarda yemek yediğini belilerdi.

Turistlere uyarılarda bulunan polis ekipleri, tutanak tuttuktan sonra lokantaya 5 gün faaliyetten men cezası verdi.

İş yeri sahibi Hacı Ç.'nin ekiplere, uygulamanın sadece Türk vatandaşlarına yönelik olarak sandığını, turistlere yasak olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Eser Yenenler Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Fatih Terim Güven Yalçın Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manavgat'ta turistlere yemek servisi açan lokantaya ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 16:45:28. #1.14#
title