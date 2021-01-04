Manavgat'ta turistlere yemek servisi açan lokantaya ceza

Manavgat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla sadece paket servis satışına izin verilmesine rağmen turistlere yemek servis açtığı belirlenen lokantaya 5 gün faaliyetten men cezası verildi.

Manavgat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla sadece paket servis satışına izin verilmesine rağmen turistlere yemek servis açtığı belirlenen lokantaya 5 gün faaliyetten men cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovit-19 tedbirleri kapsamında iş yerlerine yönelik denetimlerinde, Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi Kapalı Çarşı girişindeki bir lokantada turistlerin masalarda yemek yediğini belilerdi.

Turistlere uyarılarda bulunan polis ekipleri, tutanak tuttuktan sonra lokantaya 5 gün faaliyetten men cezası verdi.

İş yeri sahibi Hacı Ç.'nin ekiplere, uygulamanın sadece Türk vatandaşlarına yönelik olarak sandığını, turistlere yasak olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur