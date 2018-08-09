Manavgat'ta Tur Midibüs ve Otomobil Çarpıştı: 21 Yaralı
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü ve otomobilin karıştığı kazada 19'u İsrailli turist, 21 kişi yaralandı.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü ve otomobilin karıştığı kazada 19'u İsrailli turist, 21 kişi yaralandı.
kaza, saat 19.30 sıralarında Manavgat D-400 Karayolu Gündoğdu kavşağında meydana geldi. Manavgat'tan Antalya'ya giden Ahmet Çetin'in kullandığı 07 LG 248 plakalı otomobil, D-400 Karayolu Gündoğdu Kavşağı'nda Ahmet Özbaş'ın kullandığı 07 ETJ 44 plakalı tur midibüsü ile çarpıştı. Kazada tur midibüsündeki 19 İsrailli ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Antalya Büyükşehir İtfaiyesi, sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle D-400 karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. - Antalya