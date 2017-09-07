Manavgat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Manavgat'ın Sorgun Mahallesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Sorgun Mahallesi, 8106 Sokak'tan 1545 Sokak'a çıkmakta olan Zeliha Nur Yetişen'in kullandığı 07 BKN 66 plakalı otomobil, 1545 Sokak'ta seyir halindeki Hasret Keskin'in kullandığı 07 LER 58 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada yaralanan araç sürücüleri Yetişen ve Keskin ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.