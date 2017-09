Manavgat'ta Toros Kadınları Emek Pazarı Açılıyor

Manavgat Belediyesi'nin, kadınların kent ve aile ekonomisine katkıda bulunmaları amacıyla oluşturduğu Toros Kadınları Emek Pazarı Cumartesi günü açılıyor.



Manavgat Belediyesi'nin kadınların istihdamını sağlamak amacıyla oluşturduğu Toros Kadınları Emek Pazarı Projesi'ne 16 Eylül 2017 Cumartesi günü saat 11.00'de Pazartesi Pazarı Meydanı içinde açılacak.



100 kadın ürünlerini satacak



Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in kadınların kent ve aile ekonomisine katkıda bulunmaları ve Pazartesi Pazarı'na canlılık kazandırmak amacıyla hayata geçireceği proje, Manavgat halkı ve kadınlar arasında şimdiden heyecan yarattı. Proje kapsamında eğitimden geçirilen 40'ı gıda, 54'ü el sanatları dalında olmak üzere toplam 94 kadın, her Cumartesi günü, pazaryeri içerisinde ürünlerini satışa çıkaracak.



Sözen davet etti



Başkan Şükrü Sözen, Manavgat halkını Toros Kadınları Emek Pazarı açılışına ve her Cumartesi kurulacak olan pazara davet etti. Başkan Şükrü Sözen, "Bu projemizle Manavgat'ımızın ticari hayatına canlılık getirerek, kadınlarımızın sosyal hayata katılımını sağlamayı hedefliyoruz. Pazartesi Pazarı Meydanı'nda her Cumartesi kurulacak olan Emek Pazarı'mız tüm halkımızı kucaklayacak. Kentimizle bütünleşip marka haline gelecek olan pazarımızın açılışına tüm halkımızı bekliyoruz" dedi. - ANTALYA