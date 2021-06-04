Manavgat'ta temel atma ve açılış törenleri düzenlendi
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Manavgat'ta temel atma ve açılış törenleri düzenlendi

Manavgat'ta temel atma ve açılış törenleri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde temel atma ve açılış törenleri gerçekleştirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde temel atma ve açılış törenleri gerçekleştirildi.

Kavaklı Mahallesi'nde düzenlenen Manavgat Hükmet Konağının temel atma törenine, Vali Ersin Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen katıldı.

Vali Yazıcı, yaptığı konuşmada, Manavgat'a modern bir hükümet binasının kazandırılacağını, yeni hizmet binasının modern, insanların önünde fotoğraf çektirebileceği örnek bir bina olacağını söyledi.

Bir yıl sonra yeni hizmet binasına geçileceğini anlatan Yazıcı, "Yeni hükümet binamız, gelecek yıl temmuzda hizmet vermeye başlayacak." dedi.

Konuşmaların ardından duayla hükümet konağının temeli atıldı.

Yazıcı ve beraberindekiler, daha sora İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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