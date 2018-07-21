Manavgat'ta Tatilciler Sahilleri Doldurdu

Manavgat'ta Tatilciler Sahilleri Doldurdu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sıcak havadan bunalan tatilciler sahilleri doldurdu.

Manavgat'ta Tatilciler Sahilleri Doldurdu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sıcak havadan bunalan tatilciler sahilleri doldurdu.

Türkiye'nin turizm yatak kapasitesi en fazla olan bölgesi Manavgat'ta tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler denize akın etti. Denize sıfır 5 yıldızlı otellerin plajlarında yüzen ve güneşlenen turistler tatilin keyfini çıkardı. Aileler çocuklarıyla birlikte kumdan çeşitli yapılar yaparken, bazı tatilciler de çeşitli su sporları aktiviteleri yaparak eğlendi. - Antalya

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