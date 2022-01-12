Manavgat'ta tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Manavgat'ta tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı

Manavgat'ta tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli polisin uygulama noktasında yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli polisin uygulama noktasında yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, geçtiğimiz pazar günü, gece 04.00 sıralarında D-400 sanayi girişinde yaptıkları uygulamada şüpheli bir araç durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 160 tarihi eser niteliğinde sikke ve 21 obje ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli M. B. ve H. B. hakkında Tarihi Eser Kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA

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