Manavgat'ta şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi
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Manavgat'ta şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi

Manavgat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi.

05.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:32
Manavgat'ta şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi

ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe ekipleri, Şelale Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, kapı bölmesine gizlenmiş 11 gram metamfetamin maddesi ve ruhsatsız tabanca bulundu.

"Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan arandığı da belirlenen sürücü E.Ş, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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