Manavgat'ta şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi

05.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:32

Manavgat ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şelale Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, kapı bölmesine gizlenmiş 11 gram metamfetamin maddesi ve ruhsatsız tabanca bulundu.

"Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan arandığı da belirlenen sürücü E.Ş, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA