Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
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Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden yangında zarar gören ve söndürülen ormanlık alanlar havadan drone ile görüntülendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden yangında zarar gören ve söndürülen ormanlık alanlar havadan drone ile görüntülendi.

Manavgat'ın 4 farklı noktasında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde başlayan ve bir haftadır devam eden orman yangını kontrol etmek için çalışmalar devam ediyor. Birçok mahallenin etkilendiği, hayvanların telef olduğu yangında milyonlarca çam ağacı ve fidanı yandı. Yangın ilçe merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta sarp kayalık alanda etkisini sürdürürken, yanan alanlar havadan drone ile görüntülendi. Simsiyah bir renkle kaplı olan alanda, sadece yanmayan birkaç alan ve yolların ayırt edilebildiği görüldü. Çam fidanlarının yanarak kuru ve siyah bir dal haline kaldığı görülen görüntülerde, yangının önünde ne varsa yaktığı gözlemlendi. Öte yandan Naras Baraj Göleti'nin manzarası ve etrafındaki yanan alanlar da görüntülendi.

(İsa Akar - Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz/İHA)

Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Manavgat'ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manavgat'ta yangından etkilenen alanlar havadan drone ile görüntülendi
Manavgat'ta yangından etkilenen alanlar havadan drone ile görüntülendi
Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti
Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti
Yangında yok olan Kalemler mahallesi, havadan görüntülendi
Yangında yok olan Kalemler mahallesi, havadan görüntülendi
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