Manavgat'ta silahlı kavga kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manavgat'ta silahlı kavga kamerada

03.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:11
Manavgat'ta silahlı kavga kamerada

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan tartışmanın ardından araçlarına çarpan otomobile pompalı tüfekle ateş eden 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan tartışmanın ardından araçlarına çarpan otomobile pompalı tüfekle ateş eden 3 kişi, polis tarafından yakalandı. Tarafların şikayetçi olmadığı olayda ticari araçtaki 3 kişi hakkında 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından işlem yapıldı. Olay, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Olay, geçen hafta perşembe günü saat 21.00 sıralarında Manavgat'ın Yukarı Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil ve hafif ticari araçta bulunan kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bir kişi bulunan otomobil sürücüsü, aracıyla V.A., F.U. ve R.M.'nin içinde olduğu ticari araca çarparak kaçtı. Bu sırada ticari aracın bagajında bulunan pompalı tüfeği alan V.A., otomobilin arkasından defalarca ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar otomobile isabet etti. Şüpheliler ticari araca binerek bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri ilçe merkezinde yaklaşık 15 dakika süren kovalamanın ardından ticari aracı Çakalderesi mevkiinde durdurarak 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada olayda kullanılan ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Polis ekipleri tespit ettikleri otomobildeki 2 kişiyi de bularak polis merkezine getirdi.Taraflar ifadelerinde, aralarında herhangi bir husumet olmadığını, ağız dalaşı sonrası bir anlık öfkeyle olayın yaşandığını söyleyerek şikayetçi olmadı. V.A., F.U. ve R.M. hakkında 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.OLAY ANI KAMERADA

Bu arada olay vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görüntülerde, park halindeki ticari araca, otomobilin gelip çarptığı bu sırada bir kadının kaçmak isterken yere düştüğü, ticari aracın bagajını açan V.A.'nın tüfeği alarak otomobile ateş etmeye çalıştığı görüldü. Tüfeğin tutukluk yaptığı sırada yanındaki kişinin de V.A.'ya 'sık, sık' diye bağırdığı, V.A. araçla birlikte görüntüden çıktığı anlarda defalarca silah sesi duyuldu.


Manavgat'ta silahlı kavga kamerada
Manavgat'ta silahlı kavga kamerada
Manavgat'ta silahlı kavga kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Özlem Zengin Pervin Buldan Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Bülent Ersoy Aleyna Tilki Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Caner Erkin Halis Özkahya Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manavgat'ta silahlı kavga kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 16:15:05. #1.14#
title