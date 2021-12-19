Manavgat'ta sağanak, su baskınlarına neden oldu - Haberler
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Manavgat'ta sağanak, su baskınlarına neden oldu

Manavgat'ta sağanak, su baskınlarına neden oldu
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sağanak nedeniyle ilçe merkezi ve mahallelerde birçok ev ve iş yerini su bastı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sağanak nedeniyle ilçe merkezi ve mahallelerde birçok ev ve iş yerini su bastı.

Manavgat'ta dün geceden bu yana devam eden yağmur, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. İlçe merkezinde, yağmur suyu giderlerinin yetersiz kalması ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasının ardından Bahçelievler, Emek, Şelale, Sarılar, Hatıplar mahallelerinde birçok ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı. Vatandaşların ihbarı üzerine su baskınlarına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından müdahale edildi.


Manavgat'ta sağanak, su baskınlarına neden oldu

Manavgat'ta sağanak, su baskınlarına neden oldu

Manavgat'ta sağanak, su baskınlarına neden oldu

Manavgat'ta sağanak, su baskınlarına neden oldu

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Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Son Dakika Haberleri

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