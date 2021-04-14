Manavgat'ta Ramazan boyunca günlük bin 500 haneye sıcak yemek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manavgat'ta Ramazan boyunca günlük bin 500 haneye sıcak yemek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Manavgat'ta Ramazan boyunca günlük bin 500 haneye sıcak yemek

"Biz Size Geliriz" sloganıyla yola çıkan Manavgat Belediyesi Ramazan ayında Boğaz Otel bünyesinde kurduğu geçici aşevi ile günlük bin 500 ihtiyaç sahibi vatandaşın evine sıcak yemek hizmeti götürmeye başladı.

Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız
Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız
Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor
Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor

"Biz Size Geliriz" sloganıyla yola çıkan Manavgat Belediyesi Ramazan ayında Boğaz Otel bünyesinde kurduğu geçici aşevi ile günlük bin 500 ihtiyaç sahibi vatandaşın evine sıcak yemek hizmeti götürmeye başladı.

Manavgat Belediyesi, bu yıl sıcak iftar yemeğini ihtiyaç sahibi vatandaşların ayağına götürmek için kolları sıvadı. "İftar çadırlarımızda buluşamazsak biz halkımızın ayağına gideriz" diyen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in talimatı üzerine harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediyeye bağlı Boğaz Otel bünyesinde pandemi kurallarına uygun geçici bir aşevi kurdu. Aşevi, paketleme ve dağıtım hizmetlerinde Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı, Cenaze Hizmetleri, Evde Bakım Hizmetleri, Kız Öğrenci Misafirhanesi, Erkek Öğrenci Misafirhanesi, Ilıca Engelsiz Yaşam Merkezi, Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi, Sosyal Market ve Boğaz Otel Müdürlüğü'nde çalışan personeller emekleriyle destek verdi.

"Hijyenik ve sağlıklı

Manavgat Belediyesi Aşevi'nde ilk etapta günlük bin 500 kişilik yemek üretilmeye başlandı. Boğaz Otel çalışanlarının hassasiyet ve özenle pişirdiği et kavurma, pirinç pilavı, mercimek çorbası, tulumba tatlısı, ayran ve ekmekten oluşan menü, Ramazan Ayının ilk gününde bin 500 haneye iftar saati öncesinde ulaştırıldı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de ilk iftar gününde ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyerek, onlara yardımda bulundu. Hazırlanan yemekler, yine hijyenik bir şekilde paketlenerek araçlara yüklendi. Oluşturulan 10 araçlık ekip, önceden yapılan planlama dahilinde evlere doğru yola çıktı.

"Başkan Sözen'de destek verdi"

Sözen, bazı hanelere, ilk günkü sıcak iftar yemeğini elleriyle teslim etti. Ziyaret ettiği yerlerde sosyal mesafe kurallarına uyarak vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sözen, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi. Başkan Sözen vatandaşlarla sohbetinde, "Bunlar sizin imkanlarınızla hazırlanmış yemeklerimiz. Her yıl Ramazan ayında Manavgat Belediyesince kurduğumuz iftar çadırlarımızda sizlerle buluşur, lokmalarımızı paylaşırdık. Şimdi pandemi sürecindeyiz. Bu nedenle biz de, 'İftar çadırlarımızda halkımızla buluşamazsak biz halkımızın ayağına gideriz' dedik. Afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

"Halkımızın kendi imkan ve kaynakları"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Boğaz Otel bünyesinde kurulan aşevinin son derece hijyenik ve titiz bir ortamda hizmet verdiğini dile getirdi. Sözen, " Mübarek Ramazan ayının bu ilk gününde, ilk etapta önceden belirlediğimiz bin 500 vatandaşımıza sıcak iftar yemeklerini onların kapılarını çalmak suretiyle evlerine teslim ettik. Belediyemizin imkanlarını halkımızla paylaşıyor olmak, en büyük mutluluğumuz. Bu rakam ilk günkü çalışmamızdır. Süreç içerisinde dağıtımımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimize başta sağlık olmak üzere, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyor, sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Manavgat'ta Ramazan boyunca günlük bin 500 haneye sıcak yemek
Manavgat'ta Ramazan boyunca günlük bin 500 haneye sıcak yemek
Manavgat'ta Ramazan boyunca günlük bin 500 haneye sıcak yemek
Manavgat'ta Ramazan boyunca günlük bin 500 haneye sıcak yemek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Türker Ertürk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Nur Sürer Burak Deniz Canan Ergüder Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Gökhan Töre Ersun Yanal Ali Palabıyık Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Manavgat'ta Ramazan boyunca günlük bin 500 haneye sıcak yemek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 13:38:41. #1.15#

title