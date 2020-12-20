Manavgat'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Manavgat'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

20.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:30
Manavgat'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alattin Ö'nün kullandığı 07 LV 526 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Demokrasi Bulvarı'ndaki kavşakta, Mustafa Zengin yönetimindeki 07 LD 196 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Otomobille motosikletin çarpışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde hızla gelen motosikletin otomobille çarpışması, motosiklet sürücünün çarpışmanın etkisiyle savrulması ve kazayı görenlerin yardıma koşması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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