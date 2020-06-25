Manavgat'ta otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı...O anlar kamerada
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Manavgat'ta otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı...O anlar kamerada

Manavgat'ta otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

25.06.2020 19:51 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:55

Manavgat'ta otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı...O anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'da bir iş yerine ait kurye, motosikletinin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralandı.Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Kaza Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aşağı Pazarcı Mahallesi 1034 sokaktan seyir halindeki Şehumus Ermanoğlu'nun kullandığı 07 LUD 96 plakalı motosiklet, Ahmet Kara'nın kullandığı 34 FN 3193 plakalı otomobile çarptı. Kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada kurye motosikletinin sürücüsü Şehumus Ermanoğlu yaralandı. Ermanoğlu, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Manavgat'ta otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

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