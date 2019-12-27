Manavgat'ta otomobilden hırsızlık
CANLI YAYIN: Yerli otomobilin tanıtımı başladı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » Güncel » Manavgat'ta otomobilden hırsızlık - Haber

Manavgat'ta otomobilden hırsızlık

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

27.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:04
Manavgat'ta otomobilden hırsızlık

'nın ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Aydınevler Mahallesi 5600 Sokak'ta park halindeki otomobilin marş motorunun yerinden sökülerek çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin B.B. ve M.G, olduğunu belirledi. Evlerinde gözaltına alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler