Manavgat'ta otomobil tur aracına çarptı: 5 yaralı

Manavgat'ta otomobil tur aracına çarptı: 5 yaralı
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Antalya Manavgat'ta otomobille çarpışan tur aracındaki 3'ü Alman turist 5 kişi yaralandı.

Antalya Manavgat'ta otomobille çarpışan tur aracındaki 3'ü Alman turist 5 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumköy yönüne seyreden Hülya A.'ın kullandığı 07 LKP 28 plakalı otomobil, kavşakta Şükrü İ.'nin kullandığı 07 AEV 458 plakalı tur aracına yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hülya A. ve yanındaki Burcu A. ile tur aracındaki Stefan Zellmer, Luca Marvın Merlıng ve Helena Longen isimli Alman turistler yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi, Özel Side Anadolu Hastanesi ve Özel Akdeniz Hastanesine kaldırıldı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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