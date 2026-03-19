Seyir halindeki otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada sürücü yaralandı

Kaza, Manavgat ilçesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side istikametine seyir halindeki B.B.'nin kullandığı 07 P 1905 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Ilıca-Evrenseki sınırında bulunan dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya gömülen araçta bulunan südrücü, yoldan geçen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, suya gömülen otomobil vinç yardımıyla çıkarıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı