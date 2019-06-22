Manavgat'ta otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobiliyle demir bariyerlere çarpan sürücü yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobiliyle demir bariyerlere çarpan sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Alanya'dan, Antalya'ya seyir halinde bulunan F.Ü.'nün kullandığı 07 AED 794 plakalı otomobil, Sorgun-otogar üst kavşağında kavşağın sonuna yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki çelik bariyerlere çarptı. Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Üst geçitte trafik akışının kontrollü olarak tek şeritten verilmesi nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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