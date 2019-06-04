Manavgat'ta oteller ve sahiller doldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi, Ramazan Bayramı nedeniyle gelen yerli tatilcilerle birlikte yüzde 100 doluluğa ulaştı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatiliyle yerli turist sahillere akın etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 529 otelde, 183 bin 706 yatağın bulunduğu Manavgat'ta yerli ve yabancı turistlerle birlikte oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Yerli ve yabancı tatilciler bir yandan sahilde denize girerken, otellerde de animasyon ekipleri çeşitli şov ve gösterilerle turistlerin eğlenceli zaman geçirmesini sağladı. Denize giren bazı tatilciler de su sporlarıyla eğlenceli zaman geçirdi.



Kaynak: DHA