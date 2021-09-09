MANAVGAT'TA OTELE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın arama yaptığı otelde 1498 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın arama yaptığı otelde 1498 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat ilçesi Yavrudoğan Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.A. isimli otelde kaçak ve sahte içki satışı ve sunumu yapıldığı bilgisini alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Otelde yapılan arama neticesinde depo ve odalarında toplam 1498 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına verilen bilgi ve alınan talimat doğrultusunda otel sahibi İ.B.'nin ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Kaçak içkilere ise el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı