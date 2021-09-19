MANAVGAT'TA ORMANI YAKARKEN YAKALANAN ŞÜPHELİ: AMACIM DİKKAT ÇEKMEKTİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MANAVGAT'TA ORMANI YAKARKEN YAKALANAN ŞÜPHELİ: AMACIM DİKKAT ÇEKMEKTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, çevresinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Sorgun ormanında 3 yeri ateşe veren, 4'üncüyü yaktığı sırada yakalanan Semih Kuloğlu (31), 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, çevresinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Sorgun ormanında 3 yeri ateşe veren, 4'üncüyü yaktığı sırada yakalanan Semih Kuloğlu (31), 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı. Kuloğlu, evi yandığı halde yardım alamadığını öne sürerek dikkat çekmek amacıyla yangını çıkardığını söylediği öğrenildi.

Manavgat'ın Titreyengöl Turizm Merkezi'nde, 404 bitki ve 223 yaban hayatı türünün bulunduğu, 30 turizm tesisiyle 18 bin yatağın yer aldığı 350 hektarlık Sorgun ormanından dün saat 09.00 sıralarında yükselen dumanların görülmesiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın söndürme helikopterinin yanı sıra Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi alevlere müdahale etti. Ekipler, yanan bölgeye müdahale ederken, art arda 2 yangın daha çıktı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Ormanda araştırma yapan orman görevlileri ve jandarma ekipleri, 4'üncü noktada yangın çıkarmaya çalışan kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Semih Kuloğlu, jandarma aracına götürülürken, çevredekiler de tepki gösterdi. Semih Kuloğlu, "Neden yakıyorsun buraları?" sorusuna, "Evimi yakıyorum" diye cevap verdi. Kalabalığın linç girişiminde bulunduğu Kuloğlu, jandarma aracına bindirilerek karakola götürüldü.

Yangını söndürmek için desteğe gelenler, şüphelinin, elinde içki şişesiyle sürekli ormanda dolaştığını öne sürdü. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Daha önce Side Mahallesi'nde oturduğu kendi evini yakan ve sokakta kalan Semih Kuloğlu'nun Sorgun ormanındaki yangını ise 'Allah'tan mesaj geldi' diyerek, kendisini öldürmek için çıkardığını söylediği öğrenildi.

KASTEN ORMAN YAKMAKTAN TUTUKLANDI

Semih Kuloğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Semih Kuloğlu, 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.

'AMACIM SESİMİ DUYURUP DİKKAT ÇEKMEKTİ'

Semih Kuloğlu'nun ifadesinde, '1 Eylül tarihinde evim yandıktan sonra dışarıda kalmaya başladım. Bir haftadır Sorgun çamlığında yaşıyorum. 14 Eylül tarihinde gece ısınmak için ateş yaktım ve öğle saatlerine kadar ateşi söndürmedim. Ateşin başından da söndürmeden ayrıldım. Oradan kaymakamlığa gidip evimin yandığını ve şehir dışına çıkacağımı söyleyerek 200 TL yardım aldım. Bu parayla Ankara'ya gidip üç gün kaldım. Sonra Ankara Valiliği'nden yine bilet parası alıp Manavgat'a geldim ve Sorgun çamlığına döndüm. Dün geceyi yine Sorgun çamlığında geçirdim. Evim yandığı halde yardım alamadığım için dikkat çekmek amacıyla çakmakla yangın çıkarıp, kaçtım. Amacım sesimi duyurup dikkat çekmekti' dediği öğrenildi.

MANAVGAT'TA ORMANI YAKARKEN YAKALANAN ŞÜPHELİ: AMACIM DİKKAT ÇEKMEKTİ

MANAVGAT'TA ORMANI YAKARKEN YAKALANAN ŞÜPHELİ: AMACIM DİKKAT ÇEKMEKTİ

MANAVGAT'TA ORMANI YAKARKEN YAKALANAN ŞÜPHELİ: AMACIM DİKKAT ÇEKMEKTİ

MANAVGAT'TA ORMANI YAKARKEN YAKALANAN ŞÜPHELİ: AMACIM DİKKAT ÇEKMEKTİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti

Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti

 UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eser Yenenler Cansu Dere
Spor Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Demir Çelik Yemek Tarifleri Amelia Hamlin Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MANAVGAT'TA ORMANI YAKARKEN YAKALANAN ŞÜPHELİ: AMACIM DİKKAT ÇEKMEKTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 18:15:05. #1.11#