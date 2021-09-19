Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel
Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, çevresinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Sorgun ormanında 3 yeri ateşe veren, 4'üncüyü yaktığı sırada yakalanan Semih Kuloğlu, 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı. Kuloğlu, evi yandığı halde yardım alamadığını öne sürerek dikkat çekmek amacıyla yangını çıkardığını söyledi.

Manavgat'ın Titreyengöl Turizm Merkezi'nde, 404 bitki ve 223 yaban hayatı türünün bulunduğu, 30 turizm tesisiyle 18 bin yatağın yer aldığı 350 hektarlık Sorgun ormanından dün saat 09.00 sıralarında yükselen dumanların görülmesiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın söndürme helikopterinin yanı sıra Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi alevlere müdahale etti. Ekipler, yanan bölgeye müdahale ederken, art arda 2 yangın daha çıktı.

Ormanda araştırma yapan orman görevlileri ve jandarma ekipleri, 4'üncü noktada yangın çıkarmaya çalışan kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Semih Kuloğlu, jandarma aracına götürülürken, çevredekiler de tepki gösterdi. Semih Kuloğlu, "Neden yakıyorsun buraları?" sorusuna, "Evimi yakıyorum" diye cevap verdi. Kalabalığın linç girişiminde bulunduğu Kuloğlu, jandarma aracına bindirilerek karakola götürüldü.Yangını söndürmek için desteğe gelenler, şüphelinin, elinde içki şişesiyle sürekli ormanda dolaştığını öne sürdü. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Daha önce Side Mahallesi'nde oturduğu kendi evini yakan ve sokakta kalan Semih Kuloğlu'nun Sorgun ormanındaki yangını ise 'Allah'tan mesaj geldi' diyerek, kendisini öldürmek için çıkardığını söylediği öğrenildi.

Semih Kuloğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Semih Kuloğlu, 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.

Semih Kuloğlu'nun ifadesinde, "1 Eylül tarihinde evim yandıktan sonra dışarıda kalmaya başladım. Bir haftadır Sorgun çamlığında yaşıyorum. 14 Eylül tarihinde gece ısınmak için ateş yaktım ve öğle saatlerine kadar ateşi söndürmedim. Ateşin başından da söndürmeden ayrıldım. Oradan kaymakamlığa gidip evimin yandığını ve şehir dışına çıkacağımı söyleyerek 200 TL yardım aldım. Bu parayla Ankara'ya gidip üç gün kaldım. Sonra Ankara Valiliği'nden yine bilet parası alıp Manavgat'a geldim ve Sorgun çamlığına döndüm. Dün geceyi yine Sorgun çamlığında geçirdim. Evim yandığı halde yardım alamadığım için dikkat çekmek amacıyla çakmakla yangın çıkarıp, kaçtım. Amacım sesimi duyurup dikkat çekmekti" dediği öğrenildi.

Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti

Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti

Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Son Dakika Haberleri
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Amelia Hamlin Bensu Soral Göksel Hande Erçel
Spor Marcao Fatih Terim Burak Yılmaz Halis Özkahya
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 18:34:13. #1.17#