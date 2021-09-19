Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı bölgede üç yangın çıkartıp dördüncü noktayı yakmaya çalışırken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı. 14 Eylül'de aynı bölgede 1 dönümlük orman arazisinin zarar gördüğü yangını da çıkardığı belirlenen zanlı, Side Mahallesi'ndeki evini ise dikkat çekmek amacıyla yaktığını ileri sürdü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı bölgede üç yangın çıkartıp dördüncü noktayı yakmaya çalışırken suçüstü yakalanan 31 yaşındaki Semih K., bugün çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından sabıkalı olan zanlı, ifadesinde Side Mahallesi'nde 1 Eylül tarihinde yanan evini dikkat çekmek ve sesini duyurmak amacıyla yaktığını ileri sürdü. Semih K. ifadesinde, "1 Eylül tarihinde evim yandıktan sonra dışarda kalmaya başladım. Bir haftadır Sorgun çamlığında yaşıyorum. 14 Eylül tarihinde gece ısınmak için ateş yaktım ve öğle saatlerine kadar ateşi söndürmedim. Ateşin başından da söndürmeden ayrıldım. Oradan kaymakamlığa gidip evimin yandığını ve şehir dışına çıkacağımı söyleyerek 200 TL yardım aldım. Bu parayla Ankara'ya gidip üç gün kaldım. Sonra Ankara Valiliğinden yine bilet parası alıp Manavgat'a geldim ve Sorgun çamlığına döndüm. Dün geceyi yine Sorgun çamlığında geçirdim. Evim yandığı halde yardım alamadığım için dikkat çekmek amacıyla çakmakla yangın çıkarıp kaçtım. Amacım sesimi duyurup dikkat çekmekti" ifadelerini kullandı.

Manavgat'ta birçok yangının Semih K. tarafından çıkarıldığı tespit edildi.

(Arif Kaplan/İHA)