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Manavgat'ta orman yangını (1)

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yerleşim yerlerine 500 metre uzaklıkta orman yangını çıktı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yerleşim yerlerine 500 metre uzaklıkta orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Manavgat'ın Burmahan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopter ile havadan destek verilirken, karadan Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangının, yerleşim yerlerine 500 metre uzaklıkta çıktığı belirtildi.


Manavgat'ta orman yangını (1)

Manavgat'ta orman yangını (1)

Manavgat'ta orman yangını (1)

Manavgat'ta orman yangını (1)

Manavgat'ta orman yangını (1)

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Son Dakika Haberleri
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