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Manavgat'ta orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu gece saat 23: 00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etsisiyle hızla büyüyen orman yangını üç saatlik bir çalışmanın andından yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına anılabildi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu gece saat 23: 00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etsisiyle hızla büyüyen orman yangını üç saatlik bir çalışmanın andından yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına anılabildi.

Yangın, Gündoğdu Mahallesi Arapbeleni bölgesinde başladı. Sebebi henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yer ekipleri yönlendirildi. Gece olduğu için havadan müdahale edilemeyen ve ağaçları saran alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonunda yerleşim alanlarına ulaşmadan güçlükle kontrol altına alınabildi. Köylüler de ilaç makinalarına doldurdukları sularla söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangında üç dönüm civarında ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

(Arif Kaplan/İHA)

Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ta orman yangını
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