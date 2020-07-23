Manavgat'ta orman yangını (4) 20 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜAntalya'nın Manavgat ilçesi Yaylaalan Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında başlayan ve şiddetli rüzgarla birlikte büyüyerek, 15 hektar ormanlık alan ve 5 hektar tarım arazisinin zarar görmesine neden olan yangın, tamamen söndürüldü.

20 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yaylaalan Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında başlayan ve şiddetli rüzgarla birlikte büyüyerek, 15 hektar ormanlık alan ve 5 hektar tarım arazisinin zarar görmesine neden olan yangın, tamamen söndürüldü. Yangında defne bahçeleri yanan Akif Okudan, saat 03.00 sıralarında Orman İşletme Müdürlüğünde yangın kule görevlisi olarak çalışan yeğeninin "Amca, köyün o taraftan duman ve alev yükseliyor, bir kontrol etsene" diye haber vermesiyle yangından haberdar olduğunu söyledi. Tepenin başında gördüğü ateşin, kendisi mahalledeki evinden defne bahçesine gelinceye kadar rüzgarla birlikte tepeden indiğini anlatan Okudan, "Benim bahçedeki evimle o ateşin arası neredeyse 1 kilometre. Asfalt yolla birlikte baraja giden orman yolu var, 'ateş o yoldan aşağıya inmez' dedim. Buraya geldim sadece bahçedeki evimi kurtarabildim. Allah cana zarar vermedi, 3 yıllık emeğim var, defne yaprağı. Kesecektim bu sene, 60 bin lira zararım var. Bu safi benim zararım, dağdaki zarar hayvanların, kurtların, kuşların yılanların çektiği çile ayrı bir durum" dedi. Akif Okudan, bahçesinin bir bölümü tapulu, bir bölümü hazine yeri olmak üzere 14 dönüm olduğunu, bahçeye geldiğinde ateşin evin hemen yanına kadar geldiğini, 1 ay önce çektirdiği su hattıyla evini yangından kurtardığını söyledi.

'50-60 SENELİK AĞAÇLAR TAMAMEN GİTTİ'Yangından yeğeninin aramasıyla haber olduğunu ve 4,5 dönüm defne bahçesinin tamamının zarar gördüğünü anlatan Gülçehre Kocabacak, "Burası bana babamdan miras kaldı. Bu ağaçlar belki 50-60 senelik. Biz bunları her 3 yılda bir kesiyorduk. Gözümüz gibi baktık ama bir yangında tamamı gitti. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu. 3 çocuk annesi olduğunu, başka yapacak bir işi olmadığını söyleyen Gülçehre Kocabacak, "Buradan 1,5- 2 kamyon arası defne dalı kesecektik bu sene. Zararımız geçtiğimiz yılki fiyatlarla yaklaşık 30 bin lira" dedi. Yangında zarar gören bahçenin tamamen kesilip temizleneceğini, çıkanların çöpe gideceğini söyleyen Gülçehre Kocabacak, defne ağaçlarının yağmurlardan sonra budak vereceğini ve ürün almak için en az 6-7 sene geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.'HİÇBİR ŞEYİM KALMADI'Orman yangınında krediyle 'proje besihane' olarak yaptırdığı ağılları tamamen yanan Bayram Çetin, gözyaşları içinde, "Hiçbir şeyim kalmadı. Arazözleri içeri sokamadık. Kendi müdahalemle şu evi ateşin içinden kendim kurtardım. Hiçbir şeyim kalmadı. 3 besihanenin 3'ü de yanmış. Sıcak hava ve Kurban Bayramı sebebiyle hayvanları yaylaya götürmüştüm. Kış sezonunda kaldığım, besihanelerin içinde samanı sapı hiçbir şey kalmadı. Ben proje besihanesi kurmuştum. Malımı nerede kışlatacağım bilmiyorum. Hiçbir şeyim kalmadı" diye konuştu.KAYMAKAM YİĞİT: ZARAR KONUSUNDA TESPİT YAPILIYOR

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit de yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Yiğit, yangının çıkış nedeninin araştırma sonucunda belirleneceğini ifade ederek, vatandaşların zararı konusunda Tarım Orman ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkililerin gerekli tespitleri yapmak için çalışmalara başladığını söyledi.

Kaynak: DHA