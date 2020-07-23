Manavgat'ta orman yangını Antalya'nın Manavgat ilçesi Yaylaalan Mahallesi'nde başlayan orman yangını çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yaylaalan Mahallesi'nde başlayan orman yangını çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin gece boyunca sürdüğü çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Gece saat 03: 00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 uçak, 5 helikopter, 3 dozer, 4 su ikmal aracı, 23 arazöz, 6 ilk müdahale, belediye su tankerleri,17 teknik eleman, 106 yangın söndürme işçisi ile müdahale devam ediyor. Rüzgarın kuzeyden 50 -60 km hızla estiği ve yaklaşık 6 saattir devam eden yangında 5 hektarlık bir alanın zarar gördüğü bildirildi.

(Arif Kaplan/İHA)

Kaynak: İHA