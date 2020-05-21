Manavgat'ta orman yangını
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Manavgat'ta orman yangını

Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Manavgat'ta orman yangını
21.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:06

Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Titreyengöl bölgesindeki Sorgun Ormanı'ndan duman yükseldiğini fark eden otel çalışanları itfaiye haber verdi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yangında yarım dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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