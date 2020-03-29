Manavgat'ta orman yangını Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Sürücüler mevkisi Türkbeleni Tepesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 1 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA