Manavgat'ta orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Oymapınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 3 su ikmal, 3 ilk müdahale aracı ve 4 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.

Yaklaşık 1 hektar alanda etkili olan yangın, yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA