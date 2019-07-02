Manavgat'ta orman yangını

6 helikopter ve 20 arazözle yangına müdahale ediliyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.

Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi'nde başlayan ve çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 20 arazöz ve 6 helikopterle müdahale ediliyor.

Kaynak: İHA