Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ta orman yangını 6 helikopter ve 20 arazözle yangına müdahale ediliyorANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.

Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'ta orman yangını
6 helikopter ve 20 arazözle yangına müdahale ediliyor
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.
Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi'nde başlayan ve çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 20 arazöz ve 6 helikopterle müdahale ediliyor.

Kaynak: İHA
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