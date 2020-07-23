Manavgat'ta orman yangını (3)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIManavgat 'a bağlı Yaylaalan Mahallesi'nde sabaha karşı ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındı.
23.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:22
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Manavgat 'a bağlı Yaylaalan Mahallesi'nde sabaha karşı ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Kaynak: DHA