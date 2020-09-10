Manavgat'ta orman yangını (2) YANGIN KONTROL ALTINDAManavgat'a bağlı Gündoğdu Mahallesi Vahaplı mevkisinde saat 22.00 sıralarında başlayan orman yangın, şiddetli rüzgar ve gece olması nedeniyle havadan müdahale yapılamaması sonucu kısa sürede büyüdü.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Manavgat'a bağlı Gündoğdu Mahallesi Vahaplı mevkisinde saat 22.00 sıralarında başlayan orman yangın, şiddetli rüzgar ve gece olması nedeniyle havadan müdahale yapılamaması sonucu kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi.

ZEYTİN BAHÇELERİ DE YANDI

Yaklaşık 7 hektarlık ormanlık arazinin zarar gördüğü yangında, zeytin bahçeleri de küle döndü. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu, yerleşim yerlerine ulaşmadan saat 01.00 sıralarında kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Bölgenin yakınında geçen sene ağustos ayında da yangın çıktığını hatırlatan yetkililer, yangının çıkış sebebi için inceleme ve soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA