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MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dağlık bölgede çıkan orman yangınına müdahaleye başlandı.

MANAVGAT (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dağlık bölgede çıkan orman yangınına müdahaleye başlandı.

Yangın saat 14.00 sıralarında Manavgat'ın Altınkaya Mahallesi'ndeki ormanda başladı. Köprülü Kanyon Milli Parkı içindeki Oluk mevkiinde çıkan yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Yangın bölgesine sevk edilen 2 helikopter ve 5 arazözle alevlerin söndürülmesi için çalışmaya başlandı.

MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI
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Şile'de fabrika yangını

 Şile'de fabrika yangını

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