MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkarken, havadan ve karadan söndürme çalışması başlatıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkarken, havadan ve karadan söndürme çalışması başlatıldı.

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Poyrazın da etkili olduğu bölgede giderek genişleyen alevlere, havadan helikopterle karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri ile müdahale edilmeye başlandı.

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HABER Mithat ABAKAN MANAVGAT (Antalya), (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı