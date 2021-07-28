MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI
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MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkarken, havadan ve karadan söndürme çalışması başlatıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkarken, havadan ve karadan söndürme çalışması başlatıldı.

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Poyrazın da etkili olduğu bölgede giderek genişleyen alevlere, havadan helikopterle karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri ile müdahale edilmeye başlandı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Mithat ABAKAN MANAVGAT (Antalya), (DHA)

MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI
MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI
MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI
MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI
MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI
MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI
MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI
MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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