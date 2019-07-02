Manavgat'ta orman yangını (1)

Manavgat'ta orman yangını (1)

Antalya'nan Manavat ilçesinde orman yangını çıktı.

Manavgat'ta orman yangını (1)

Antalya'nan Manavat ilçesinde orman yangını çıktı.

Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi'nde başlayan ve çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 20 arazöz ve 6 helikopterle müdahale ediliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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