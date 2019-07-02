Manavgat'ta orman yangını (1)
Antalya'nan Manavat ilçesinde orman yangını çıktı.
Antalya'nan Manavat ilçesinde orman yangını çıktı.
Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi'nde başlayan ve çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 20 arazöz ve 6 helikopterle müdahale ediliyor. - ANTALYA
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı çağrı: Derhal özür dilemelidir
Son Dakika Haberleri
18:07 Vali Sonel: "(Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları) Devletimizin tüm birimleriyle arama çalışmaları...