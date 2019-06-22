Manavgat'ta motosiklet yaya geçidinde turiste çarptı

Manavgat'ta motosiklet yaya geçidinde turiste çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinden geçen kadın turist motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

Manavgat'ta motosiklet yaya geçidinde turiste çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinden geçen kadın turist motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Antalya Caddesi üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Yaya geçidinden eşiyle birlikte karşıya geçmeye çalışan Polonya uyruklu Daria Tselishceva'ya, Mehmet Z. E.'nin kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Yaralanan turist, trafik polisleri ve vatandaşlar tarafından bir sandalyeye oturtularak sakinleştirilmeye çalışıldı. Hamile olduğu belirlenen ve ambulansla hastaneye kaldırılan turistin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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