Manavgat'ta markette 236 litre sahte içki ele geçirildi
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markette 236 litre sahte içki ele geçirildi.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markette 236 litre sahte içki ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, T.U'nun Sarılar Mahallesi'ndeki marketinde sahte içki satışı yaptığı istihbaratı üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Jandarma ekiplerince markette yapılan aramada, 236 litre sahte içki ele geçirildi.
T.U. hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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