Manavgat'ta kumar operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manavgat'ta kumar operasyonu

Manavgat'ta kumar operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Side'de bir kafeye yapılan baskında kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 TL idari para cezası uygulandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Side'de bir kafeye yapılan baskında kumar oynayan 4 kişiye 5 bin 344 TL idari para cezası uygulandı.

Side Mahallesi'nde B.A. isimli şahsa ait bir işletmede kumar oynandığı bilgisi alınması, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda işyerinde kumar oynadığı belirlenen H.Ö., K.A., M.C. ve Y.Z. isimli şahıslar hakkında Kabahatler Kanununun 34. Maddesine istinaden kişi başı bin 336 TL olmak üzere toplam 5 bin 344 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi B.A. hakkında TCK 228. Maddesi uyarınca ' Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan işlem başlatıldı. - ANTALYA

Orman yakarken suçüstü yakalanan şahıs hakim karşısında! İşte savunması

Orman yakarken suçüstü yakalanan şahıs hakim karşısında! İşte savunması

 Okul servisinde başlayan öğrencilerin tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 11 yaralı

Okul servisinde başlayan öğrencilerin tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 11 yaralı

 Ustasının boğazına ekmek bıçağı dayayıp rehin alan zanlıdan akılalmaz savunma

Ustasının boğazına ekmek bıçağı dayayıp rehin alan zanlıdan akılalmaz savunma

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title