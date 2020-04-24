Manavgat'ta kaza yapan sürücüye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 TL ceza
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Manavgat, 3. Sayfa, Haber

Manavgat'ta kaza yapan sürücüye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 TL ceza

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bordüre çarptıktan sonra refüjde ters döndü.

24.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:22
Manavgat'ta kaza yapan sürücüye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 TL ceza

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bordüre çarptıktan sonra refüjde ters döndü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve 3.48 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsüne trafik cezasının yanı sıra yasağı ihlalden ceza uygulandı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Niyazi Ç.'nin kullandığı 07 LKB 49 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp bordüre çarparak refüjde ters döndü. Yaralanan araç sürücüsü Niyazi Ç., olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrolde 3.48 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsüne alkollü olarak araç kullanmak ve kırmızı ışık ihlali yapmak suçlarından bin 516 TL para cezası uygulanırken ehliyetine 6 aylığını el konuldu ve otomobil bağlandı. Otomobil sürücüsü Niyazi Çınar'a jandarma ekiplerince de korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçundan 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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