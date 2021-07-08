MANAVGAT'TA KAZA, KASKSIZ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
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MANAVGAT'TA KAZA, KASKSIZ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında taksiyle çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü yaralandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında taksiyle çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 23: 00 sıralarında Manavgat Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Ara sokaktan caddeye çok hızlı çıkan Bülent Genç yönetimindeki 16 AEG 806 plakalı motosiklet, Ahmet Erşan'ın kullandığı 07 J 0382 taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bülent Genç, refüje düşüp, başını çarparken, motosiklet 20 metre sürüklendi. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılarak özel bir hastaneye götürülen Bülent Genç'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bülent Genç'in kaskının olmasına rağmen başına takmadığı iddia edildi.

Kazaya karışan taksi sürücüsü Ahmet Erşan, kendisinin normal seyir hızında olduğunu öne sürerek, "Ben caddeden geliyordum. Bir anda ara yoldan çok hızlı bir şekilde önüme çıktı. Çarpıştık. O refüje düştü, motosiklet savruldu" dedi.

Çevrede bulunan bir restoranın güvenlik kamerasında, kaza sırasında yaşananlar anbean kaydedildi. Kamerada, caddede trafik akışı varken, motosikletin yan yoldan hiç duraksamadan çok hızlı şekilde çıktığı, yaşanan kaza sonrasında restoranda bulunanların önce şaşırdığı ardından yardımcı olmak için koşuşturmaları yer aldı.

MANAVGAT'TA KAZA, KASKSIZ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
MANAVGAT'TA KAZA, KASKSIZ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
MANAVGAT'TA KAZA, KASKSIZ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
MANAVGAT'TA KAZA, KASKSIZ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MANAVGAT'TA KAZA, KASKSIZ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler
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