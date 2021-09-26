MANAVGAT'TA KAZA: 2 YARALI

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin karşı istikametten gelen otobüse çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu anlaşıldı.

Sorgun Mahallesi Acısu Caddesinde Side'den Manavgat istikametine gitmekte olan Servet Büyüköksüz idaresindeki 34 EJ 2011 plakalı otomobil, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Ömer Faruk Kırmızıaltın idaresindeki 07 AT 013 plakalı tur otobüsüne çarptı. Kaza sonrası otomobil kendi çevresinde dönerek yolun dışına çıktı. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü Servet Büyüköksüz ve Serhat Sözmez yaralandı.

Yaralılar vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle caddede bir süre kontrollü olarak trafik akışı sağlanırken, kazaya karışan otomobil sürücüsü Servet Büyüköksüz'ün sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Büyüköksüz ve aracın sahibine ayrı ayrı 1228 TL para cezası verildi.