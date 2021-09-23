MANAVGAT'TA KAZA 2 YARALI

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, minibüste bulunan 12 yaşındaki çocuk ve annesi yaralandı. Kaza anı kavşakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Mehmet Kılınç idaresindeki 07 LKR 43 plakalı minibüs, kontrolsüz kavşakta Ali Cemal Bulut idaresindeki 07 AFM 660 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle minibüs kavşak göbeğini dönerek geldiği sokağa doğru giderken, otomobil ise kavşağın köşesinde bulunan bir restoranın kaldırıma yerleştirdiği beton çiçek saksılarına çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 12 yaşındaki N.A.K. ve annesi N.K. yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hafif yaralanan N.A.K. ve annesi N.K. birlikte hastaneye götürüldü.

Kaza sonrası yaşananları anlatan minibüs sürücüsü Mehmet Kılınç, Petrolün yanından geliyordum. İleriden beyaz bir araba çok süratli bir şekilde geldi arabaya çarptı. Çocuk vardı arabada, oğlum yaralı biraz. Daha ne olduğunu bilmiyorum birazdan gideceğim diye konuştu.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde minibüsün kavşağa girişi ve göbekten sola dönerken otomobilin yandan çarparak daha sonra beton çiçek saksılarına çarparak durduğu görüldü.